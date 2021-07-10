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    Сразу три землетрясения произошло на территории Таджикистана

    10 Июля 2021, 18:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 10 июля зарегистрировано несколько землетрясений, передает МИА «Казинформ».

    Первое землетрясение произошло в 08:14 по Алматинскому времени. Эпицентр землетрясения расположен в 739 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана.

    Энергетический класс землетрясения 13.8.

    Магнитуда MPV 6.4.

    Координаты эпицентра 38.66° с.ш. 70.50° в.д.

    Глубина 40 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

    Второе землетрясение произошло в 11:48 по Алматинскому времени на территории Таджикистана.

    Энергетический класс землетрясения 10.7.

    Магнитуда MPV 4.9.

    Координаты эпицентра 38.66° с.ш. 70.46° в.д.

    Глубина 25 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

    Третье землетрясение произошло в 12:07 по Алматинскому времени.

    Эпицентр землетрясения расположен в 688 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана.

    Энергетический класс землетрясения 10.3.

    Магнитуда MPV 4.5.

    Координаты эпицентра 39.09° с.ш. 70.80° в.д.

    Глубина 20 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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