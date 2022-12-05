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    Сразу три теннисиста из Казахстана завершат год на первых строчках рейтинга

    5 Декабря 2022, 22:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Азиатская теннисная федерация обновила рейтинг игроков до 14 лет и до 16 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    В рейтинге девушек до 14 лет Альбина Какенова (Астана) завершит год на первом месте. В десятку сильнейших также вошли Ева Корышева (Актобе) - четвертая позиция и Ариана Гогулина (Астана) – восьмая.

    Среди юниоров до 16 лет у парней и девушек на первой строчке расположились Сафина Сафиулина (Алматы) и Темирлан Карим (Астана).

    В десятку также вошли: Данайя Амангажиева (Алматы) – шестое место, Полина Слепцова (Алматы) – седьмое место и Айя Нупбай (Алматы) – десятое место. У юношей на третьей позиции расположился Вячеслав Куфельд (Астана), на восьмой - Тихон Сорокин (Алматы).


    Фото: ktf.kz
    Спорт Теннис
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