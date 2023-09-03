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    Сразу три пары близнецов пошли в первый класс в одной из школ Туркестанской области

    3 Сентября 2023, 01:22

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В первый класс общеобразовательной школы №23 Первомая Келесского района пошли целых три пары близнецов. Это Алинур и Айзере, Адильбек и Асильбек, Аман и Есен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    В школе прошел первый звонок, где малышам были вручены специальные подарки.

    В данном образовательном учреждении в этом году в первый класс пошли 85 детей, они будут распределены в четыре класса. В прошлом году школу окончили 27 учащихся, 10 из них стали обладателями образовательных грантов в вузах страны.

    Отметим, в Келесском районе в 2023-2024 новом учебном году в первый класс принято более 3100 учащихся.

    С нового учебного года более 13 тысяч детей, обучающихся в 1-4 классах, будут обеспечены одноразовым горячим питанием. Кроме того, в рамках Года детей Келесскому району было передано 12 современных автобусов для перевозки более 3200 детей.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

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