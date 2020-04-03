Сразу два теста для выявления COVID-2019 созданы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские ученые разработали два теста для выявления коронавируса COVID-2019. Об этом сообщил телеканал «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эти тест-системы направлены на регистрацию, мы намерены в дальнейшем передать их для использования. У нас есть российские, европейские и китайские тесты. Наши тесты равны им по чувствительности. После поступления к нам материала, мы в течение 5-6 часов может дать свое заключение – положительный результат или отрицательный», – сказал директор Национального научного центра особо опасных инфекций имени М.Айкымбаева Токтасын Ерубаев.

По его словам, над тестами работали ученые-биотехнологи двух министерств – образования и науки, и здравоохранения. Тесты на определение коронавируса поступят в диагностические лаборатории через два месяца.

Т.Ерубаев также пояснил, что Центр особо опасных инфекций – не секретный американский объект, как считают некоторые казахстанцы. Здание Центра построено по договору между Казахстаном и США, здесь расположена уникальная лаборатория, аналогов которой нет в Центральной Азии. В течение трех лет американские специалисты оказывали техническую поддержку, теперь здесь работают только казахстанцы. Ранее здесь была разработана вакцина против чумы, а также Центром выпускается 41 диагностический препарат.



