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      Восточно-Казахстанская область

    Сразу два схрона оружия обнаружили в ВКО

    16 Ноября 2022, 22:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сразу два схрона с оружием обнаружили сотрудники колонии и полицейские в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба ДУИС по ВКО.

    В ходе проведения ОПМ «Правопорядок» сотрудники учреждения №17 департамента УИС совместно с сотрудниками полиции, при реализации оперативной информации, обнаружили схрон с оружием в одном из микрорайонов моногорода Алтай.

    В тайнике был изъят предмет, похожий на обрез гладкоствольного оружья.

    «Еще один схрон нашли оперативные сотрудники учреждения №18 ДУИС по ВКО в пригороде Усть-Каменогорска в поселке Красина в районе Лесхоза – близ производственных складов возле деревьев. На месте обнаружен и изъят предмет, похожий на обрез гладкоствольного ружья», - добавил начальник учреждения №18 ДУИС по ВКО Куанышбек Агиспаев.

    По обоим фактам начато досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

    Происхождение и принадлежность оружий будут установлены в ходе дальнейших оперативных и специальных мероприятий. Предположительно схроны пролежали около двух лет.
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью
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