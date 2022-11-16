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Сразу два схрона оружия обнаружили в ВКО

16 Ноября 2022, 22:11
Сразу два схрона оружия обнаружили в ВКО
16 Ноября 2022, 22:11

Сразу два схрона оружия обнаружили в ВКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сразу два схрона с оружием обнаружили сотрудники колонии и полицейские в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба ДУИС по ВКО.

В ходе проведения ОПМ «Правопорядок» сотрудники учреждения №17 департамента УИС совместно с сотрудниками полиции, при реализации оперативной информации, обнаружили схрон с оружием в одном из микрорайонов моногорода Алтай.

В тайнике был изъят предмет, похожий на обрез гладкоствольного оружья.

«Еще один схрон нашли оперативные сотрудники учреждения №18 ДУИС по ВКО в пригороде Усть-Каменогорска в поселке Красина в районе Лесхоза – близ производственных складов возле деревьев. На месте обнаружен и изъят предмет, похожий на обрез гладкоствольного ружья», - добавил начальник учреждения №18 ДУИС по ВКО Куанышбек Агиспаев.

По обоим фактам начато досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Происхождение и принадлежность оружий будут установлены в ходе дальнейших оперативных и специальных мероприятий. Предположительно схроны пролежали около двух лет.


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