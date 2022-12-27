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    Сразу два медучреждения открыли в селах Жетысуской области

    27 Декабря 2022, 21:24

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сразу два медицинских учреждения сегодня ввели в эксплуатацию в Жетысуской области. Оба находятся в сельских населенных пунктах Аксуского района – врачебная амбулатория в селе Сагабуен и современный блочно-модульный медицинский пункт в селе Кокозек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жетысуской области.

    Не менее сельчан этому событию порадовались медицинские работники, которые раньше принимали пациентов в тесных приспособленных зданиях.

    В новом медпункте блочно-модульного типа в селе Кокозек созданы все условия для оказания первичной медицинской помощи. Имеется процедурная, прививочная и другие необходимые кабинеты, есть горячая и холодная вода, отопление электрическое. Медицинские услуги здесь будут получат свыше 760 человек. Напомним, блочно-модульные медпункты позволяют в кратчайшие сроки решить проблему повышения доступности и качества медуслуг для сельского населения. Они отличаются быстротой и качеством возведения, а также не требуют разработки проектно-сметной документации, что значительно влияет на конечную стоимость объекта.

    Почти двухтысячное население села Сагабуен к Новому году в подарок получило новую медицинскую амбулаторию, строительство которой было начато весной. Общая стоимость проекта – 183,212 млн тенге. Подрядная организация – ТОО «Global Construction kz». Рассчитана амбулатория на прием 25 человек в смену.

    Как подчеркнул заместитель акима района Газиз Есжанов, благодаря открытию новых социально значимых объектов, оснащенных современным медицинским оборудованием, сельчане смогут получать качественную медицинскую помощь. Он также сообщил, что в селе Каракемер в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» ведется строительство еще одного нового медучреждения.


    Фото: gov.kz
    Строительство Здравоохранение Регионы Жетысуская область
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