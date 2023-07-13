Спящего астанчанина обокрали в его же квартире

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Молодой человек находился в своей квартире, когда неизвестный выкрал у него 65 тыс тенге, передает МИА «Казинформ».

Установлено, что молодой человек ранним утром пришел к себе домой и лег спать, при этом забыл запереть входную дверь. Неизвестный, зашел в подъезд и, начал совершать «обход» квартир. Путем дергания ручек дверей, он, наткнувшись на незапертую дверь квартиры, проник внутрь. Обнаружив в гостиной барсетку с деньгами, злоумышленник вынул купюры и покинул квартиру.

Просмотрев видеозаписи с камеры видеонаблюдения, установленной на этаже, потерпевший заметил постороннего парня, который вышел из его квартиры. Парень незамедлительно обратился в полицию и предоставил видеозаписи.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции района Алматы установили, что к краже причастен ранее неоднократный судимый за аналогичные преступления 26-летний астанчанин. В настоящее время парень в совершении кражи признался и водворен в изолятор временного содержания ДП. По данному факту проводится досудебное расследование, устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям», - прокомментировали в полиции.