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    Спящего астанчанина обокрали в его же квартире

    13 Июля 2023, 22:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Молодой человек находился в своей квартире, когда неизвестный выкрал у него 65 тыс тенге, передает МИА «Казинформ».

    Установлено, что молодой человек ранним утром пришел к себе домой и лег спать, при этом забыл запереть входную дверь. Неизвестный, зашел в подъезд и, начал совершать «обход» квартир. Путем дергания ручек дверей, он, наткнувшись на незапертую дверь квартиры, проник внутрь. Обнаружив в гостиной барсетку с деньгами, злоумышленник вынул купюры и покинул квартиру.

    Просмотрев видеозаписи с камеры видеонаблюдения, установленной на этаже, потерпевший заметил постороннего парня, который вышел из его квартиры. Парень незамедлительно обратился в полицию и предоставил видеозаписи.

    «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции района Алматы установили, что к краже причастен ранее неоднократный судимый за аналогичные преступления 26-летний астанчанин. В настоящее время парень в совершении кражи признался и водворен в изолятор временного содержания ДП. По данному факту проводится досудебное расследование, устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям», - прокомментировали в полиции.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Астана Борьба с преступностью полиция
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