Спутниковый телефон отключен - ДЧС Алматы о поиске альпинистов на Тянь-Шане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города Алматы рассказали, что спутниковый телефон, который есть у пропавших на Тянь-Шане альпинистов отключен, а оператор связи не может определить координаты места откуда был совершен звонок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш ДЧС не принимает непосредственного участия в операциипо спасению пропавших альпинистов, но к нам поступают Ваши вопросы, посколькупропавшие – алматинцы. К тому, чтоподробно выдано в информагенствах можно добавить только то, о чем еще не былосказано. У альпинистов имеетсяспутниковый телефон «Турая», который выходил в эфир последний раз 15 августа.Операторы связи пока не могут определить координаты места, откуда поступилзвонок. Известно только что аппарат отключен, возможно, питание село. Подобныеаппараты работают в температурном режиме от – 40 до +40 градусов», - сообщает ДЧС Алматы в Facebook.

В спасательной операции не может принять участие любойподготовленный альпинист – доброволец, нужны люди недавно прошедшие адаптациюна более низких высотах. Таким требованиям отвечает команда альпинистовМинистерства обороны РК, которые на днях прибыли с соревнований в нужныхусловиях, отметили в ДЧС.

«Мы надеемся на их профессионализм и благоприятные погодныеусловия для работы авиации. В настоящий момент борт вылетел для проведенияпоисково-спасательных работ», - сообщили в ДЧС.

Напомним, в Кыргызстане на одной из вершин Тянь-Шаня пропала группа алматинских альпинистов в составе Мурата Отепбаева, Андрея Корнеева и Александра Чечулина. Казахстанцы остались под снежным завалом на пике Победы. Министерство обороны РК развернула спасательную операцию в горах по поиску пропавших.

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