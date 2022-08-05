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    • Спутниковыми технологиями оснастят населенные пункты с плохим Интернетом в Казахстане

    5 Августа 2022 13:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В населенных пунктах, где наблюдается слабый Интернет, будут устанавливать негеостационарные спутниковые технологии. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам вице-министра, жалобы на плохой Интернет есть практически во всех регионах. Ранее в министерстве сообщили, что в прошлом году проведено более 500 проверок по жалобам граждан на некачественные услуги интернет-связи.

    «Надо понимать, что у нас есть несколько регионов, где сложный географический рельеф — это Карагандинская область, часть Костанайской области, Актюбинская область, также в том числе - Улытауская область, часть Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей. Там, где сложный рельеф, операторам сложно довести по существующим технологиям Интернет. Туда доводится Интернет по спутникам. И собственно, в этих локациях качество слабое. Это надо сразу признать. Таких локаций сегодня более тысячи», - сказал Асхат Оразбек журналистам в рамках форума «Навстречу Цифровому Казахстану», прошедшего в Нур-Султане.

    Локации со слабым Интернетом, по словам вице-министра, будут охвачены негеостационарными спутниковыми технологиями (НГСО).

    «Качество трафика НГСО достаточно хорошее. В принципе, для небольших населенных пунктов, где есть менее 200 человек населения, это будет достаточно, чтобы подавать хороший качественный интернет», - считает спикер.

    Ранее вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности к назвал сроки внедрения 5G в Казахстане. По его словам, в рамках пилотного режима охват связи будет доступна в определенных локациях.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    #Интернет #Связь, ТВ, IT #Цифровой Казахстан #МЦРИАП
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