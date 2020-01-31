Спутники OneWeb запустят с Байконура 7 февраля

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Первый пуск 2020 года с Байконура назначен в ночь на 7 февраля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, запуск с космодрома «Байконур» ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами британской компании One Web был запланирован на 30 января 2020 года, но позже был перенесен в связи с техническими вопросами по космическим аппаратам.

О точной дате и времени запуска новой партии спутников компания One Web сообщила на своем официальном сайте. «7 февраля в 02:42 по местному времени мы отправим первую партию 34 спутников OneWeb на орбиту со знаменитого космодрома «Байконур» в Казахстане», - говорится в сообщении компании.

Шесть спутников OneWeb были запущены из Гвианского космического центра на ракете «Союз-СТ» 28 февраля 2019 года. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году и уже к 2021 году OneWeb намерена обеспечить 24-х часовое покрытие Земли связью.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Орбитальная группировка будет состоять из 18 плоскостей по 36 спутников в каждой. Запуски планируются осуществлять с космодромов Байконур, Восточный и из Гвианского космического центра.

Напомним, в начале 2020 года в Алматы состоялась встреча вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Азамата Батыркожа с представителями британской компании OneWeb.

27 января во время Всемирного экономического форума в Давосе Международный финансовый центр (МФЦА) «Астана» и компания OneWeb подписали соглашение о сотрудничестве с целью обеспечения связи в Казахстане.

Фото: Airbus