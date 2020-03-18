Спутники «KazSat» на страже информационной безопасности страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня национальный оператор космической связи Казахстана отмечает знаменательную дату. 16 лет назад, 18 марта 2004 года Постановлением Правительства РК было создано АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Национальная космическая система связи, состоящая из двух спутников «Kazsat-2», «Kazsat-3» и двух наземных комплексов управления «Акколь» в Акмолинской области и «Коктерек» в Алматинской области, на 100% обеспечивает потребности внутреннего рынка страны. Сегодня услугами спутников связи KazSat пользуются 15 основных казахстанских операторов связи и вещания, которые имеют более 13 тысяч земных станций на территории страны. На данный момент загрузка космической системы связи «KazSat» составляет порядка 74%.

Посредством спутников связи серии «KazSat» предоставляются услуги связи, передачи данных и доступ к сети интернет в государственные учреждения (школы, больницы, акиматы), расположенные на всей территории страны, включая труднодоступные регионы. Все спутниковое телевещание Казахстана, а именно все абоненты национального оператора спутникового телевизионного вещания «Казтелерадио» c «Отау ТВ» и спутникового телевидения «Алма ТВ» организованно через спутники «KazSat».

О том, как в условиях чрезвычайного положения, объявленного в стране, ведется контроль за работой национальной космической системы, которая обеспечивает связью и вещанием всю страну, нам рассказал председатель правления «АО «РЦКС» Бауыржан Кудабаев.

«Мы осознаем эту огромную ответственность, особенно в реалиях сегодняшнего дня. РЦКС - это транспортная среда космической связи. Наши специалисты РЦКС ведут круглосуточное управление комическими аппаратами, контролируя их работу на орбите и обеспечивая получение качественного сигнала из космоса. Далее сигнал, в соответствии с заявками, передается в аренду операторам связи, которые, в свою очередь, предоставляют услуги потребителям», - пояснил руководитель АО «РЦКС».

«Президент в своем обращении в условиях чрезвычайного положения отметил, что внимание нужно уделить качественному интернету, так как все образовательные учреждения перешли на обучение в режиме онлайн, в условиях карантина все жители будут общаться посредством телекоммуникаций, интернета. То есть, количество, качество поставки услуг связи непосредственно потребителям зависит от работы операторов. Но в целом, конечно, это наша общая забота. Мы в общей команде по реализации государственной программы «Цифровой Казахстан». Главное, наша страна имеет собственную космическую систему связи и вещания, обеспечивающую не только все потребности страны в каналах фиксированной спутниковой связи, но и прежде всего, суверенитет и информационную безопасность Республики Казахстан», - отметил Бауыржан Кудабаев.

Говоря об экономическом эффекте космической системы «KazSat», руководитель предприятия сообщил, что 2019 год компания завершила успешно. Общий доход от эксплуатации космической системы связи в 2019 году составил более 29 млрд. тенге, было обеспечено годовое импортозамещение на уровне 14,7 млрд. тенге, общих налогов в государственный бюджет перечислено более 6 млдр. тенге. В 2017 году проект вышел на безубыточный уровень, и за прошедшие два года было перечислено дивидендов в государственный бюджет на сумму 426 млн. тенге.

«Дальнейшее развитие космической системы «KazSat» мы видим в создании замещающего спутника «KazSat-2R». Особенностью нового проекта «KazSat-2R» будет то, что его реализация планируется с участием отечественных инженеров космической техники и использованием казахстанской производственной площадки (СБИК КА) Национального космического центра в городе Нур-Султан. Кроме этого, личный вклад АО «РЦКС» в этот проект составит немалую сумму. Это наш собственный капитал предприятия, заработанный во время эксплуатации космической системы, и пойдет он на затраты по наземной инфраструктуре, запуску, страхованию спутника, подготовке кадров», - отметил Б. Кудабаев.