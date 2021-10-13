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    Спутники ДЗЗ зафиксировали площадь пожара на территории гослесфонда в Атырауской области

    13 Октября 2021, 20:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) определили площадь возгорания на территории государственного лесного фонда в Курмангазинском лесничестве Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила нашему агентству начальник отдела мониторинга ЧС департамента пространственных данных АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» Гульдана Касымбаева, с помощью экстренного мониторинга зон ЧС установлено, что площадь выгоревшего участка на территории государственного лесного фонда составляет 467,3 га.

    «Общая площадь пожара намного больше, наша задача – показать в первую очередь ситуацию на территории государственного лесного фонда», - отметила Г. Касымбаева.

    «Это оперативная работа передачи данных с использованием геоинформационных технологий. После проведения съемки с космических аппаратов, снимки проходят предварительную и постобработку, после чего векторными слоями загружаются на геосервис Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии. Далее дежурные департаментов по ЧС регионов, заходя на страницу геосервиса, получают актуальную информацию с базовой географической подложкой. Прилагаемый снимок с оцифрованной территорией пожара и квартальной сеткой был передан инспекции лесного хозяйства и животного мира Атырауской области 8 октября 2021 года», - рассказала она.

    Действительно, по сообщению пресс-службы ДЧС Атырауской области, на 13 октября 2021 года общая площадь пожара составляет более 550 гектаров. В настоящее время борьба с огнём идёт на 60 гектарах. Угрозы населённым пунктам нет, открытого горения не наблюдается.

    «Как нам сообщили из региона, сегодня пожар уже локализован, уже завтра мы сможем предоставить коллегам космические снимки общей картины возгорания в Курмангазинском лесничестве Атырауской области», - подчеркнула Г. Касымбаева.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Атырауская область Освоение космоса Происшествия Экология
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