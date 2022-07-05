Спутник связи «Kazsat-2» совершил 4000-й виток на орбите

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский спутник связи и вещания «Кazsat-2» работает на орбите более четырех тыс. суток. Такой статистикой поделились инженеры Центра космической связи (ЦКС) «Акколь», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Космический аппарат функционируют штатно, замечаний к бортовым системам нет», - так звучит краткий доклад руководству о состоянии наших спутников. Для стороннего наблюдателя может показаться, что контролировать и управлять спутником легко. Однако за этими словами скрывается огромный труд целого коллектива: баллистиков, анализаторов бортовых систем и специалистов по управлению космического аппарата. Многие из них работают в коллективе с первого дня запуска наших спутников. И для нас 4000 виток или сутки полета спутника «Kazsat-2» - знаменательное событие», - сообщил начальник Центра управления полетами (ЦУП) ЦКС «Акколь» Бекболот Азаев.

На собрании в отделе баллистико-навигационного обеспечения были подведены некоторые итоги функционирования спутника в течение этого времени. За время полета космический аппарат «Kazsat-2» израсходовал 61,23 кг топлива (ксенона), необходимого для проведения маневров коррекции его орбиты. Остаток - 78,77 кг. По расчетным данным, топлива хватит вплоть до 2027 года включительно.

На основании технического аудита, проведенного в 2021 году, расчетный срок эксплуатации спутника «Kazsat-2» был продлен c 2023 до конца 2026 года. «Это налагает большую ответственность на весь коллектив ЦУП. Успешное функционирование космической системы связи «Kazsat» - это общий итог работы коллектива АО «РЦКС», который ведет эксплуатацию первой национальной космической системы связи и вещания», - проинформировал Б. Азаев.

Космический аппарат «KazSat-2» был запущен на геостационарную орбиту (ГСО) 16 июля 2011 года с космодрома Байконур. Спутник «Kazsat-2» предоставляет услуги телерадиовещания, телефонии, доступа к сети Интернет, передачи данных. Зона обслуживания КА «KazSat-2» включает всю территорию Республики Казахстан, страны Центральной Азии, центральную часть России.

Фото: Центр космической связи (ЦКС) «Акколь»