Спутник связи и вещания «Kazsat-3»: 7 лет успешной работы на орбите

АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 28 апреля 2021 года, исполнилось 7 лет со дня запуска казахстанского спутника связи и вещания «Kazsat-3», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Старт ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М», которые вывели на орбиту космический аппарат «Kazsat-3» и российский спутник-ретранслятор «Луч-5В», состоялся 28 апреля 2014 года с №81 площадки космодрома Байконур.

Третий казахстанский спутник связи и вещания был изготовлен по заказу АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) российским ОАО «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени М.Ф. Решетнёва» совместно с компанией Thales Alenia Space (Италия).

«Kazsat-3» имеет собственную орбитальную позицию - 58,5 градусов восточной долготы, рабочий ресурс спутника рассчитан на 15 лет.

«Подготовка к созданию и запуску спутника была начата за четыре года до запуска. В конце марта 2010 года Казахстан объявил конкурс на создание и запуск «Kazsat-3». Требования были самые высокие, конкурсные процедуры длились почти полтора года. В результате контракт на производство спутника «Kazsat-3» был подписан 20 июня 2011 года с ОАО «ИСС» им. Решетнёва» - предприятием, имеющим большой опыт и авторитет в мире спутниковых технологий», - рассказал экс - руководитель РЦКС, советник председателя правления АО «РЦКС» Виктор Лефтер.

После успешного запуска и тестирования на орбите космического аппарата АО «РЦКС» в конце 2014 года осуществило приемку космического аппарата связи и вещания Kazsat-3 от российского производителя. В январе 2015 года приемочная комиссия Казкосмоса подписала подтверждающий акт о реализации проекта и результатах летных испытаний космической системы связи «Kazsat-3».

Таким образом, с вводом в эксплуатацию «Kazsat-3» в стране была создана группировка национальных спутников связи, и Казахстан стал обладателем полноценной космической системы спутниковой связи и вещания «Kazsat» в состав двух спутников «Kazsat-2» и «Kazsat-3», а также основного центра управления – центра космической связи (ЦКС) «Акколь» в Акмолинской области и резервного наземного комплекса управления – ЦКС «Коктерек» в Алматинской области.

Как отмечают специалисты, при создании третьего казахстанского спутника связи и вещания были использованы современные технические решения, позволяющие обеспечивать заданные характеристики космического аппарата и необходимый уровень надежности. «За все 7 лет работы спутника на орбите не было зафиксировано ни одной опасной нештатной ситуации, которая могла бы повлиять на его целевую задачу. На сегодняшний день «Kazsat-3» загружен на 78%, и потребность в его услугах продолжает расти», - отметил директор ЦКС «Акколь» Кайрат Тельгарин.

Зона обслуживания «Kazsat-3», предназначенного для предоставления услуг телерадиовещания, телефонии, передачи данных, включает всю территорию Республики Казахстан, центральную часть России, страны Средней Азии.

Сегодня казахстанская космическая система связи КСС на 100% обеспечивает потребности внутреннего рынка страны. Услугами спутников связи «Kazsat» пользуются 15 основных казахстанских операторов связи и вещания, которые имеют более 13 тысяч земных станций спутниковой связи, размещенных на территории страны.

«В непростой период пандемии роль и необходимость средств и услуг космической связи стали особенно очевидными. Руководством компании были приняты все меры для качественной работы по бесперебойному обеспечению потребностей страны в каналах фиксированной спутниковой связи, и в целом информационной безопасности Республики Казахстан», - подчеркнул председатель правления АО «РЦКС» Малик Жуйриктаев.

Профессиональный коллектив инженеров, международное сотрудничество с мировыми разработчиками космических аппаратов, 17-летний опыт первого предприятия космической связи Казахстана, позволяют сегодня коллективу АО «РЦКС» с оптимизмом смотреть в будущее и делать свой достойный вклад в развитие Республики Казахстан как космической державы.