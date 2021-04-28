Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Освоение космоса

    Спутник связи и вещания «Kazsat-3»: 7 лет успешной работы на орбите

    28 Апреля 2021, 09:19

    АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 28 апреля 2021 года, исполнилось 7 лет со дня запуска казахстанского спутника связи и вещания «Kazsat-3», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Старт ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М», которые вывели на орбиту космический аппарат «Kazsat-3» и российский спутник-ретранслятор «Луч-5В», состоялся 28 апреля 2014 года с №81 площадки космодрома Байконур.

    Третий казахстанский спутник связи и вещания был изготовлен по заказу АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) российским ОАО «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени М.Ф. Решетнёва» совместно с компанией Thales Alenia Space (Италия).

    «Kazsat-3» имеет собственную орбитальную позицию - 58,5 градусов восточной долготы, рабочий ресурс спутника рассчитан на 15 лет.

    «Подготовка к созданию и запуску спутника была начата за четыре года до запуска. В конце марта 2010 года Казахстан объявил конкурс на создание и запуск «Kazsat-3». Требования были самые высокие, конкурсные процедуры длились почти полтора года. В результате контракт на производство спутника «Kazsat-3» был подписан 20 июня 2011 года с ОАО «ИСС» им. Решетнёва» - предприятием, имеющим большой опыт и авторитет в мире спутниковых технологий», - рассказал экс - руководитель РЦКС, советник председателя правления АО «РЦКС» Виктор Лефтер.

    После успешного запуска и тестирования на орбите космического аппарата АО «РЦКС» в конце 2014 года осуществило приемку космического аппарата связи и вещания Kazsat-3 от российского производителя. В январе 2015 года приемочная комиссия Казкосмоса подписала подтверждающий акт о реализации проекта и результатах летных испытаний космической системы связи «Kazsat-3».

    Таким образом, с вводом в эксплуатацию «Kazsat-3» в стране была создана группировка национальных спутников связи, и Казахстан стал обладателем полноценной космической системы спутниковой связи и вещания «Kazsat» в состав двух спутников «Kazsat-2» и «Kazsat-3», а также основного центра управления – центра космической связи (ЦКС) «Акколь» в Акмолинской области и резервного наземного комплекса управления – ЦКС «Коктерек» в Алматинской области.

    Как отмечают специалисты, при создании третьего казахстанского спутника связи и вещания были использованы современные технические решения, позволяющие обеспечивать заданные характеристики космического аппарата и необходимый уровень надежности. «За все 7 лет работы спутника на орбите не было зафиксировано ни одной опасной нештатной ситуации, которая могла бы повлиять на его целевую задачу. На сегодняшний день «Kazsat-3» загружен на 78%, и потребность в его услугах продолжает расти», - отметил директор ЦКС «Акколь» Кайрат Тельгарин.

    Зона обслуживания «Kazsat-3», предназначенного для предоставления услуг телерадиовещания, телефонии, передачи данных, включает всю территорию Республики Казахстан, центральную часть России, страны Средней Азии.

    Сегодня казахстанская космическая система связи КСС на 100% обеспечивает потребности внутреннего рынка страны. Услугами спутников связи «Kazsat» пользуются 15 основных казахстанских операторов связи и вещания, которые имеют более 13 тысяч земных станций спутниковой связи, размещенных на территории страны.

    «В непростой период пандемии роль и необходимость средств и услуг космической связи стали особенно очевидными. Руководством компании были приняты все меры для качественной работы по бесперебойному обеспечению потребностей страны в каналах фиксированной спутниковой связи, и в целом информационной безопасности Республики Казахстан», - подчеркнул председатель правления АО «РЦКС» Малик Жуйриктаев.

    Профессиональный коллектив инженеров, международное сотрудничество с мировыми разработчиками космических аппаратов, 17-летний опыт первого предприятия космической связи Казахстана, позволяют сегодня коллективу АО «РЦКС» с оптимизмом смотреть в будущее и делать свой достойный вклад в развитие Республики Казахстан как космической державы.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Связь, ТВ, IT Дата
    Новости по теме
    Новости по теме
    19 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    19 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
    18 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    18 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане