Спутник «Kazsat-3» - шесть лет на орбите: полет нормальный

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 28 апреля 2020 года, исполняется 6 лет со дня запуска спутника связи и вещания «KazSat-3», передает МИА «Казинформ».

Старт ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М», которые вывели на орбиту космический аппарат «KazSat-3» и российский спутник-ретранслятор «Луч-5В», состоялся 28 апреля 2014 года со стартового комплекса площадки № 81 космодрома Байконур. Казахстанский спутник связи и вещания занял собственную орбитальную позицию - 58,5 восточной долготы.

«Вот уже 6 лет спутник «KazSat-3»осуществляет свой успешный полет в космическом пространстве. За это время благодаря профессиональной работе инженерного состава Центра космической связи (ЦКС) «Акколь», управляющего этим современным космическим аппаратом, не было зафиксировано ни одной опасной нештатной ситуации, которая могла бы повлиять на его целевую задачу. На сегодняшний день спутник «KazSat-3» загружен на 75%, и потребность в его услугах продолжает расти», - рассказал директор ЦКС «Акколь» Кайрат Тельгарин.

Как известно, АО «РЦКС» ведет эксплуатацию космической системы связи (КСС), состоящей из двух спутников «Kazsat-2» (запущен в июле 2011 года) и «Kazsat-3», а также двух наземных комплексов управления – ЦКС «Акколь», расположенного в Акмолинской области, и ЦКС «Коктерек» в Алматинском регионе.

Сегодня казахстанская КСС на 100% обеспечивает потребности внутреннего рынка страны. Услугами спутников связи «Kazsat» пользуются 15 основных казахстанских операторов связи и вещания, которые имеют более 13 тысяч земных станций спутниковой связи, размещенных на территории страны.

В 2019 году АО «РЦКС» отметил 15-летие создания предприятия, в конце 2020 года исполнится 15 лет со дня ввода в эксплуатацию основного наземного комплекса управления космическими аппаратами серии «Kazsat» -ЦКС «Акколь».

«Многое изменилось с 2005 года, когда наземный комплекс управления (НКУ) космическими аппаратами и система мониторинга связи (СМС) были созданы для управления первым национальным спутникам связи «KazSat-1». Комплекс до сегодняшней даты пережил две модернизации по проектам «KazSat-3», «KazSat-2». Количество станций с антеннами по управлению и мониторингу полезной нагрузки возросло с двух до шести. Современное наземное оборудование ведущих мировых компаний, расположенное на комплексе, отличается надежностью и способностью к дальнейшей модернизации по будущим проектам. На данный момент начата работа по реализации нового проекта «KazSat-2R», - отметил руководитель ЦКС «Акколь».

Профессиональное образование, полученные знания на предприятиях разработчиков космических аппаратов, накопленный 15-летний опыт в управлении спутниками связи позволяют коллективу ЦКС «Акколь» с оптимизмом смотреть в будущее, где Республика Казахстан будет достойно конкурировать с мировыми державами - лидерами в космической сфере, считает Кайрат Тельгарин.

Как сообщил председатель правления АО «РЦКС» Бауыржан Кудабаев, в условиях чрезвычайного положения, объявленного в стране, и карантина, введенного в Нур-Султане, Акмолинской и Алматинской областях, где находятся объекты предприятия, контроль за работой национальной космической системы связи, которая обеспечивает услугами связи и вещания всю страну, усилен.

Специалисты РЦКС ведут круглосуточное управление комическими аппаратами, контролируя их работу на орбите и обеспечивая получение качественного сигнала из космоса для потребителей, при этом резервирование управления КСС «Kazsat» обеспечивает ЦКС «Коктерек».

«Дежурство по управлению аппаратами ведется круглосуточно, мы ни на минуту не можем оставить без контроля спутники. В режиме ЧП все наши клиенты, наземные операторы активно пользуются услугами КСС «Kazsat», на блокпостах сейчас применяются мобильные комплексы связи, которые работают непосредственно через наши спутники. Поэтому наши инженеры, специалисты космической связи трудятся в круглосуточном режиме, обеспечивая доступ наземных операторов к ресурсам спутников «Kazsat», - отметил Б. Кудабаев.

В условиях карантина санитарные нормы в АО «РЦКС» полностью соблюдены. В ЦКС «Акколь» и «Коктерек» используются тепловизоры, есть антисептики, дежурные смены работают в масках, ограничен допуск на территорию центров.

Сотрудники ЦКС «Акколь» проживают в отдельном, полностью изолированном многоквартирном доме, расположенном в непосредственной близости от Центра космической связи. Для безопасности многие из сотрудников на время карантина перевезли из Нур-Султана свои семьи. Такая же четкая установка по санитарным нормам и требованиям по карантину в Центре космической связи «Коктерек», который переведен на вахтовый метод работы, а в столичном офисе основная часть сотрудников находится на удаленной дистанционной работе», - рассказал руководитель АО «РЦКС».

«Наша страна имеет собственную космическую систему связи и вещания, обеспечивающую не только все потребности страны в каналах фиксированной спутниковой связи, но и, прежде всего, суверенитет и информационную безопасность Республики Казахстан. Все принимаемые Главой государства, Правительством РК меры в ситуации с коронавирусом своевременно посредством спутникового телевещания и средств связи доводятся до всех казахстанцев. Роль и необходимость средств космической связи в это непростое время стали особенно очевидными. И наш коллектив со всей ответственностью относится к выполнению своей задачи», - подчеркнул руководитель АО «РЦКС».