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    Спутник «Арктика-М» выведен на целевую орбиту

    28 Февраля 2021, 23:46

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Запущенный сегодня с космодрома Байконур российский метеорологический спутник «Арктика-М» в заданное время был выведен на целевую орбиту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спутник вышел непосредственно на рабочую высокоэллиптическую орбиту типа «Молния» с высотой апогея 37 400 — 39 800 км, перигея 600 — 3 000 км соответственно и наклонением 63,30 градуса, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

    Космическая система гидрометеорологического и климатического мониторинга «Арктика» предназначена для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Минимально необходимый состав комплекса — два спутника. В составе системы они обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур Россия
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