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      Освоение космоса

    Спустя 60 лет «Гагарин» вновь отправится в космос

    31 Марта 2021, 23:39

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На ракете «Союз - 2.1а», которой предстоит вывести на орбиту транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-18» с очередной экспедицией на МКС, будет размещен профиль первого космонавта Юрия Гагарина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На ракете размещена эмблема 60-летия первого в истории полета человека в космос с профилем и автографом Юрия Гагарина», - сообщили в космическом центре «Южный» на космодроме Байконур.

    Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-18», который получил имя Гагарина, запланирован с 31 площадки космодрома Байконур 9 апреля 2021 года. Запуск состоится в канун большой юбилейной даты - 60-летия первого полета в космос человека.

    К полету на Международную космическую станцию готовится основной экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хай, а также их дублеры – российские космонавты Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и американский астронавт Энн Макклейн.

    Автор:

    Сара Кабикызы

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