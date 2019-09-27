Спустя 50 лет в Каркаралинске собрали первый состав ансамбля «Салтанат»

КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ - В Каркаралинске в рамках программы «Рухани жаңғыру» отметили 50-летие народного танцевально-песенного ансамбля «Салтанат». На празднование пригласили участников первого состава, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

С юбилеем коллектив поздравили аким Каркаралинского района Халел Максутов, заслуженный деятель РК Рымбала Омарбекова, руководитель управления культуры, архивов и документации Карагандинской области Еркебулан Агимбаев и другие гости.

«За годы существования ансамбль «Салтанат» стал гордостью района и области. Коллектив выступал в крупных городах Казахстана, прославил народное искусство, нашу историю и культуру во многих странах мира. Ансамбль был создан любителями искусства. В его первый состав вошли рабочие, водители, учителя, врачи. Они внесли огромный вклад в развитие искусства и культуры. Мы гордимся нашим ансамблем, желаем коллективу успеха и дальнейшего развития!» - сказал аким района Халел Максутов в своей поздравительной речи.

На юбилей приехали прежние руководители коллектива, возглавлявшие его в разные годы: Бану Быхина, Заманбай Игиликов, Серик Мусин, Жанибек Жаманкулов, Роза Амрина, Косман Мерсалимов, Сайлау Алиулы, Серик Мустагулов и Раушан Жылтыбаева.

Народный танцевально-песенный ансамбль «Салтанат» был создан в 1969 году. Особый вклад в развитие ансамбля внёс Макат Рымжанов. С самого начала артисты завоевали любовь зрителей. В 1971 году ансамбль впервые поехал на 10-дневные гастроли в Алматы. А в 1975 году ему присудили звание народного. Спустя несколько лет ансамбль выступил во Франции. После этого участники коллектива побывали с гастролями в 27 странах.

За 50 лет в составе ансамбля были более 1 000 человек. В том числе Шалгинбай Толеубаев, Райхан Шанина, Сара Изина, Нургали Найманбаев, Орал Нүркетаев, Багдат Райымбеков, Рахима Дуйсекина, Жанибек Жаманкулов, Толеу Ахмедиев, Рымкеш Сагимбаева, Амангали Мырзабеков, Съезбек Абзалов, Ляззат Жанкелдина, Гульбараш Жазыкбаева, Болат Кенжебаев, Мейрхан Адамбеков, Маргулан Хамиев, Ержан Найманбаев, Сержан Мусайынов, Алимаш Баратова, Саят Муздыбаев и другие.

Как отметил аким района, к юбилею ансамбля из бюджета были выделены средства для создания новых костюмов и покупки инструментов. Также был выпущен сборник воспоминаний «Үш қиян».

Перед Домом культуры Каркаралинска открыли аллею, посвящённую ансамблю «Салтанат», которую назвали «Галерея искусства».