Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Спуститься с окна четвертого этажа по простыням пыталась пенсионерка из Рудного

    2 Июля 2023, 18:45

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Рудном участковый не дал 75-летней женщине совершить необдуманный поступок, который мог бы стоит ей, как минимум, здоровья. Пенсионерка пыталась спуститься с окна 4-го этажа, связав несколько простыней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Происшествие случилось в поселке Качар близ Рудного. В полицию города поступило сообщение о том, что с балкона 4 этажа пытается спуститься женщина преклонного возраста. Для этого она связала покрывала и простыни.

    На место происшествия прибыл участковый инспектор полиции Тлектес Аубакиров. Сотрудник полиции поднялся в квартиру, но она оказалась закрытой. Тогда он поднялся в квартиру соседей на этаж выше и стал разговаривать с женщиной. Она рассказала, что осталась дома одна, сын ее ушел на работу и закрыл дверь снаружи на ключ.

    Женщина, попыталась выйти через дверь. От когда не смогла открыть ее, то вышла на балкон и хотела спуститься по простыням и покрывалам.

    «Я стал разговаривать с пенсионеркой, попытался ее успокоить и начал звонить родственникам женщины. Через время подошел ее племянник, у которого были запасные ключи», - рассказал участковый.

    Вскоре о случившемся сообщили и сыну, который сразу приехал домой и рассказал, что вынужден был отлучится по срочным делам, поэтому и закрыл дверь снаружи, чтобы не беспокоить мать.

    Мужчина выразил благодарность участковому за то, что вовремя оказали помощь и предотвратили последствия возможной трагедии. Он отметил профессионализм полицейского Тлектеса Аубакирова, который все это время старался успокоить женщину и постоянно с ней разговаривал.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Происшествия МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    На мальчика упали футбольные ворота в Астане: ребенок скончался
    10 человек пострадали при взрыве в зерновом терминале в Турции
    Четыре сирийских солдата погибли при обстреле Дамаска Израилем
    Крупный пожар вспыхнул на заводе по переработке отходов в Нью-Мексико
    Популярное
    1 Когда начнется строительство малой кольцевой дороги в Астане
    2 В Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района Акмолинской области
    4 Российское зерно под видом казахстанского экспортировал гражданин Таджикистана
    5 Шторм ожидается в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 16 регионах