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      Восточно-Казахстанская область

    Спуск лавин произвели в ВКО

    29 Марта 2022, 21:28

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Для обеспечения безопасности проезжающего транспорта на лавиноопасном участке автодороги «Оскемен-Самар» на 95-102 км произведен профилактический спуск лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    «В результате 5 взрывов сошло 4380 кубометров снега. Дорога от снежной массы полностью очищена, проезд обеспечен. С начала зимнего периода это уже 90-ый спуск с общим объемом сброшенного снега 98170 кубометров». - сообщили в ДЧС.

    Напомним, что в Восточном Казахстане штормовое предупреждение объявлено в период с 29 марта по 3 апреля 2022 года, в связи с выпадением значительных осадков в виде дождя, повышением температурного фона.

    «Населению рекомендовано воздержаться от поездок и походов в горы. В регионе 497 лавиносборов, из них 336 угрожают объектам и жизни людей. Особо опасными являются 20 очагов вдоль автодорог», - предупредили в ДЧС.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Восточно-Казахстанская область Регионы ДЧС
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