Спуск корабля планируют на Уральском судостроительном заводе к 75-летию Победы

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - На Уральском судостроительном заводе «Зенит» на днях планируется спуск на воду корабля водоизмещением 400 тонн, передает МИА «Казинформ».

Спуск судна на воду это всегда знаменательное событие в жизни корабля и трудовых буднях судостроителей.

Несмотря на режим карантина работа на заводе в самом разгаре, остаются считанные дни до отправки очередного детища заводчан в дальнее плавание.

В этом году впервые на воду будет спущено судно водоизмещением 400 тонн.

Заказ выполняется для пограничной службы КНБ РК – для размещения на любом расстоянии охранной зоны.

Пункт маневренного базирования предназначен для швартовки и отдыха катеров, задействованных в охране государственной границы. Размеры нового судна довольно внушительные – 50 метров в длину и 10 в ширину.

Настоящее событие, как и предыдущие спуски на воду построенных заводом военных судов, является очередным шагом в достижении цели по оснащению военно-морских частей Казахстана в каспийском регионе современными техническими средствами отечественного производства.

Кроме этого заводчане работают еще над тремя изделиями – суднами, которые также предназначены для охраны границ республики.

В преддверии праздника дня Великой Победы нельзя не упомянуть, что АО «Уральский завод «Зенит» был создан в 1941 году на базе эвакуированного из Ленинграда завода «Двигатель». Во время войны завод выпускал специальное военно-морское вооружение и за весомый вклад в победу над врагом, единственный среди предприятий Казахстана награжден орденом Отечественной войны 1 степени. В период войны завод произвел более трех тысяч мин и около трехсот торпед. До сих пор на заводе трудятся дети, внуки тех работников, которые приехали с первыми эшелонами.

Ко дню 75-летия Великой Отечественной войны заводчане провели реставрацию исторических объектов времен войны – легендарного автомобиля «полуторки», мины и торпеды. Данные экспонаты в преддверии праздника были подарены горожанам, теперь они будут украшать площадь Победы.

Автор: Артем Белый



