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    Спрыгнувшую с 10 этажа после надругательства павлодарку вновь перевели в реанимацию

    19 Августа 2022 14:17

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Выпрыгнувшую из окна 10-го этажа жилого дома после надругательства павлодарку вновь перевели в реанимацию. Однако врачи не связывают это с ухудшением ее состояния, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Состояние 16-летней девушки медики называют стабильно тяжелым.

    «Для более интенсивного ухода ее перевели в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии», – заявили в региональном управлении здравоохранения.

    Девушка проходит интенсивное лечение, а в последующем ее ждет длительная реабилитация.

    Напомним, о трагедии, которая произошла с 16-летней девушкой, рассказали в фонде «Не молчи». Несколько парней заманили подростка в квартиру, где надругались над ней. После пережитого девушка выпрыгнула с десятого этажа. Полиция взяла это дело на особый контроль и ведет расследование по трем статьям Уголовного кодекса.


    #Павлодарская область #МВД РК #Павлодар
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