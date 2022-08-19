Спрыгнувшую с 10 этажа после надругательства павлодарку вновь перевели в реанимацию

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Выпрыгнувшую из окна 10-го этажа жилого дома после надругательства павлодарку вновь перевели в реанимацию. Однако врачи не связывают это с ухудшением ее состояния, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Состояние 16-летней девушки медики называют стабильно тяжелым.

«Для более интенсивного ухода ее перевели в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии», – заявили в региональном управлении здравоохранения.

Девушка проходит интенсивное лечение, а в последующем ее ждет длительная реабилитация.

Напомним, о трагедии, которая произошла с 16-летней девушкой, рассказали в фонде «Не молчи». Несколько парней заманили подростка в квартиру, где надругались над ней. После пережитого девушка выпрыгнула с десятого этажа. Полиция взяла это дело на особый контроль и ведет расследование по трем статьям Уголовного кодекса.



