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    Спрыгнувшего с моста мужчину спасли полицейские в Атырау

    18 Сентября 2022, 12:18

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Спрыгнувшего с моста мужчину спасли полицейские в Атырау. Инцидент произошел ночью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сотрудники батальона патрульной полиции старший лейтенант Арман Карабалиев и старший лейтенант Меллат Абужанов увидели, что мужчина спрыгнул с центрального моста. Полицейские приступили к спасению человека. Старший лейтенант Арман Карабалиев поплыл к тонущему мужчине. Следом на помощь пришел его коллега Меллат Абужанов, чтобы помочь доставить тонущего на берег. Мужчине, который потерял сознание, стражи порядка оказали первую медицинскую помощь.
    «Услышав, что человек спрыгнул в воду, поняли, что времени очень мало. Главное было спасти жизнь человека, что мы и сделали. Около этого моста в 2019 году погиб наш коллега Шалкар Акымгалиев, спасший женщину, которая спрыгнула с моста. Но в памяти эта история всплыла позже. А в момент, когда спасали человека, было не до воспоминаний», - сказал старший лейтенант полиции Арман Карабалиев.

    Кадр из видео

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область МВД РК Спасение
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