Спрыгнул с третьего этажа: актюбинцу удалось сбежать от похитителей
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Похищение человека произошло в городе Актобе. 28-летнего парня похитили и требовали выкуп, однако ему удалось сбежать, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции области.
28-летний актюбинец сам пришел в полицию и сообщил, что его похитили неизвестные лица и незаконно удерживали на съемной квартире по улице Братьев Жубановых.
На место выехала следственно-оперативная группа, которой были задержаны трое мужчин и одна девушка. У задержанных был изъят травматический пистолет «Оса», при осмотре автомашины также был найден ещё один травматический пистолет и нож кустарного производства.
В ходе предварительного следствия выяснилось, что когда потерпевший и его брат находились в старой части города, к ним подъехали две автомашины. Под угрозой применения оружия подозреваемые посадили 28-летнего актюбинца в машину и увезли. На квартире с применением насилия они потребовали от потерпевшего выкуп в размере 1 млн тенге. Под утро потерпевший, воспользовавшись тем, что все уснули, украл ключи от машины и спрыгнул с балкона третьего этажа. Затем он обратился в полицию.
По факту начато досудебное расследование по статье 125 УК РК похищение человека. Трое подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания, девушка отпущена под подписку о невыезде.
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