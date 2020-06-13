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Спрыгнул с третьего этажа: актюбинцу удалось сбежать от похитителей

13 Июня 2020 15:08
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Спрыгнул с третьего этажа: актюбинцу удалось сбежать от похитителей

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Похищение человека произошло в городе Актобе. 28-летнего парня похитили и требовали выкуп, однако ему удалось сбежать, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции области.

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28-летний актюбинец сам пришел в полицию и сообщил, что его похитили неизвестные лица и незаконно удерживали на съемной квартире по улице Братьев Жубановых.

На место выехала следственно-оперативная группа, которой были задержаны трое мужчин и одна девушка. У задержанных был изъят травматический пистолет «Оса», при осмотре автомашины также был найден ещё один травматический пистолет и нож кустарного производства.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что когда потерпевший и его брат находились в старой части города, к ним подъехали две автомашины. Под угрозой применения оружия подозреваемые посадили 28-летнего актюбинца в машину и увезли. На квартире с применением насилия они потребовали от потерпевшего выкуп в размере 1 млн тенге. Под утро потерпевший, воспользовавшись тем, что все уснули, украл ключи от машины и спрыгнул с балкона третьего этажа. Затем он обратился в полицию.

По факту начато досудебное расследование по статье 125 УК РК похищение человека. Трое подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания, девушка отпущена под подписку о невыезде.


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#Актюбинская область   #Происшествия   #МВД РК  
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Автор:

Самал Ендибаева

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