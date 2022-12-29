Спрос со стороны населения на иностранную валюту повысился в ноябре - Нацбанк РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На фоне сбалансированности спроса и предложения в ноябре 2022 года биржевой курс доллара США к тенге изменялся в диапазоне 458,62–468,90 тенге за один доллар США. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

«В ноябре увеличению предложения на валютном рынке способствовали продажи валютной выручки квазигосударственного сектора (500 млн долл. США) и незначительные конвертации иностранной валюты для осуществления трансфертов из Национального фонда (70 млн долл. США). Валютные интервенции Национального банка не проводились. Общий объем операций по валютной паре тенге – доллар США вырос на 19,2% за месяц (снижение на 17,7% г/г), в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже вырос на 20,6% м/м (снижение на 21,1% г/г). Спрос со стороны населения на иностранную валюту повысился. В ноябре нетто-покупка иностранной валюты выросла на 20,3% м/м до 223,5 млрд тенге. При этом в годовом выражении общий объем нетто-покупок снизился на 48,2%, в значительной степени за счет снижения нетто-покупок долларов США и российских рублей», - сообщила пресс-служба Нацбанка.

По информации финансового регулятора, основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 91,6% или 204,6 млрд тенге, на российский рубль – 1,3% или 3,0 млрд тенге и на покупку евро – 7,0% или 15,6 млрд тенге. В ноябре спрос на российские рубли незначительно превышает предложение, при этом нетто-покупка рублей за месяц снизилась в 2,3 раза (в 30,1 раза г/г).

В разбивке по видам валют нетто-покупка долларов США за месяц выросла на 24,2% (снижение – на 30,8% г/г), нетто-покупка евро выросла на 14,6% (снижение – в 3,0 раза г/г).



