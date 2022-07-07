Спрос населения на сахар в Алматы вырос до 200 тонн в сутки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спрос населения на сахар увеличился в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последние две недели мы ведем постоянный мониторинг. Сейчас начался сезон заготовок. Из-за консервирования и заготовки варенья, в последнюю неделю спрос населения на сахар вырос с 110 до 200 тонн в сутки. Как мегаполис мы притягиваем и жителей районов, которые закупаются в городе Алматы», - сообщил аким города Алматы Ерболат Досаев на пресс-конференции в СЦК.

Для сдерживания роста цен на социально значимые продтовары в мегаполисе принимаются превентивные меры.

«В Алматы сахар есть в достаточном объеме. И мы намерены за счет дополнительных вливаний из местного бюджета спрос удовлетворить. По «оборотной схеме» увеличено финансирование на 4 млрд тенге (с 11 млрд до 15 млрд тенге). Закуплено 6,5 тыс. тонн сахара для реализации по фиксированным ценам (480 тенге в Magnum, Small, Toimart). Вопрос только в том, что есть риск возможного подорожания сахара. Это учитывая цены на сырье и ограничения, которые сегодня есть по импорту из РФ и Индии. На фоне возможного роста цены на сахар, рисков снижения запасов бакалейной продукции, массового экспорта овощной продукции в Россию, прорабатываются вопросы выделения отдельных квот на ввоз сахара крупным торговым сетям и ограничение экспорта бакалейной и овощной продукции»,- уточнил аким города.

Кроме того, в Алматы начата административная проверка магазинов «У дома» по контролю за 15% торговой надбавкой. Первые результаты будут известны по итогам июля.

Ранее сообщалось, что в Алматы наблюдается ажиотаж вокруг сахара.