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    Спрос населения на иностранную валюту повысился в декабре 2022 года - Нацбанк

    30 Января 2023, 18:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В декабре спрос со стороны населения на иностранную валюту по сравнению с ноябрем повысился. Нетто-покупка иностранной валюты населением выросла на 18,3% до 264,3 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

    При этом общий объем нетто-покупок в годовом выражении снизился на 46,0%, в значительной степени за счет снижения нетто-покупок долларов США и российских рублей.

    Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 89,1%, или 235,3 млрд тенге, на российский рубль – 2,3%, или 6,0 млрд тенге и на покупку евро – 8,5%, или 22,5 млрд тенге. В декабре нетто-покупка российского рубля выросла в 2 раза м/м (снижение в 13,2 раза г/г).

    На фоне сбалансированности спроса и предложения в декабре 2022 года биржевой курс доллара США к тенге изменялся в диапазоне 460,58–473,51 тенге за один доллар США.

    В декабре дополнительному предложению на валютном рынке способствовали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора (328,7 млн долларов США) и конвертация трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет (461 млн долларов США). Валютные интервенции не проводились.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Нацбанк Казахстана Экономика
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