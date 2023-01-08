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    Спрос на жилье в Казахстане остается высоким - эксперт

    8 Января 2023, 10:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Текущую ситуация на рынке жилья прокомментировала советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сделки продолжают совершаться. Достаточно стабильно. Могу предположить, что общее число ежемесячных сделок в Казахстане будет также стабильным на уровне 35 тысяч, плюс минус еще 2-3 тысячи», - сказала Нина Лукьяненко в беседе с корреспондентом агентства.

    Вместе с тем, эксперт отметила, что спрос на недвижимость достаточно высокий.

    «В нашей стране спрос на жилье остается высоким - естественный и миграционный приросты населения положительные, что в целом говорит о положительной экономической ситуации внутри страны», - добавила Нина Лукьяненко.

    Ранее она заявляла, что рынок на сегодня наводнен предложениями переоцененной вторичной недвижимости - есть предположение, что цена на нее расти не будет.

    А вот рынок первичной недвижимости, по ее словам, может заметно сжаться в количестве новых проектов.

    «В случае заметного снижения числа новых проектов в новостройках, а также роста цен на строительные материалы есть вероятность, что цена не только не снизится, но может незначительно повышаться. Незначительно, так как больших очередей в отделах продаж не наблюдается, уже сегодня застройщики в поиске механизмов увеличения продаж предлагают различного рода акции», - пояснила Нина Лукьяненко.

    По данным Бюро национальной статистики, за год по состоянию на ноябрь 2022 года цены квартир вторичного рынка повысились на 26,9%, продажи нового жилья – на 17,3%. Арендная плата за благоустроенное жилье в ноябре 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 48,6%.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Жилье Экономика
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