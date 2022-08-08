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    • Спрос на услуги доставки продуктов снижается из-за роста цен в США

    8 Августа 2022 14:20

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Спрос на доставку товаров снижается в США по мере роста цен на продукты питания и другие предметы первой необходимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ABC News.

    До пандемии в августе 2019 года американцы потратили $500 млн на доставку продуктов. По данным исследовательской компании Brick Meets Click, к июню 2020 года данный сегмент бизнеса вырос до $3,4 млрд, что было связано с ограничительными мерами.

    По мере того, как пандемия ослабевала, спрос начал снижаться. В июне 2022 года американцы потратили на доставку продуктов $2,5 млрд, что на 26% меньше, чем в 2020 году. Одной из причин являлся рост инфляции.

    Согласно данным Правительства страны, в июне цены на продовольственные товары в США выросли на 12,2% за последние 12 месяцев, что стало самым большим показателем с апреля 1979 года.

    Издание пишет, что не выгодно доставлять продукты к двери клиента менее чем за $10, которые не покрывают затраты на рабочую силу и транспортировку.

    Цена корзины из восьми основных продуктов от Target, включая галлон молока (4,5 литра), дюжину яиц (12 штук) и фунт говяжьего фарша (0,45 кг) составляет $35,12 и еще $9,99 за доставку, не включая чаевые. Стоимость продуктовой корзины от DoorDash составляет $39,9, плюс $12,18 в виде налогов и сборов за доставку, с учетом $10 чаевых, общая стоимость составляет $62.

    В настоящее время многие американцы всерьез задумываются о сокращении расходов, связанных с услугами по доставке товаров. Опросы консалтинговой фирмы Chase Design показывают, что число покупателей в США, которые планируют пользоваться услугой доставки продуктов, сократилось вдвое с 2021 года.


    Фото:abcnews.go.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    #США #Цены и тарифы #Мировые новости
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