Спрос на продукты питания вырастет на 70% к 2050 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спрос на продукты питания вырастет на 70% к 2050 году. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Текущий год был сложным для мировой сельскохозяйственной отрасли, в том числе из-за затянувшейся пандемии, плохих погодных условий. Восстановление спроса стало причиной значительных темпов роста продовольственной инфляции в мире. По данным FAO ООН, по результатам ноября т.г. рост индекса продовольственных цен в годичном выражении составил 27,3%. По оценкам экспертов, к 2050 году спрос на продукты питания вырастет на 70%», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

По его словам, в целях дальнейшего развития агропромышленной отрасли запланирована реализация 934 инвестпроектов, которые обеспечат до 2025 года привлечение в отрасль 4,4 трлн тенге инвестиций.

«За счет принятых мер инвестиций в основной капитал агропромышленного комплекса увеличились за 11 месяцев на 40,5%, насыщение внутреннего рынка отечественным продовольствием составило 85%, объем экспорта по сравнению с 9 месяцами 2020 года вырос на 14,3%. И это было достигнуто, несмотря на снижение урожая в текущем году из-за погодных условий», - отметил Премьер.

«По линии холдинга «Байтерек» по инвестиционным проектам АПК на текущий год выделено 63 млрд тенге. А в целом на финансирование сельского хозяйства холдинг выделил в текущем году около 400 млрд тг», - заключил глава Кабмина.



