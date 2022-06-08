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    Спрос на незарегистрированное оружие увеличился среди населения США

    8 Июня 2022, 21:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В настоящее время у населения находится около 500 млн единиц различного вооружения, которое ежегодно пополняется еще на 18-20 млн, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание CBS News.

    Население США все больше вооружается, в том числе незарегистрированным оружием.

    По данным Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам, в 2020 году американские оружейники произвели 11,3 млн единиц огнестрельного оружия, что почти в три раза больше, чем 3,9 млн единиц, произведенных 20 лет назад.

    Правоохранительные органы также обеспокоены высоким спросом на «призрачное оружие», которое можно заказать онлайн без проверки биографических данных покупателя.

    Данный интерес объясняется тем, что с августа производители должны будут ставить серийные номера на самодельные полимерные пистолеты. В настоящее время данный тип огнестрельного оружия не имеет регистрационных данных, что затрудняет их отслеживание после преступлений.

    В Нью-Йорке в этом году количество изъятий «призрачного оружия» увеличилось более чем на 300% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Недавно в городе Расин штата Висконсин на кладбище Грейсленд, когда скорбящие отдавали последние почести усопшему Да'Шонтей Лукас Кинг-старшему, в похоронную толпу были произведены выстрелы.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Борьба с преступностью Происшествия США Криминал Мировые новости
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