Спрос на казахстанскую продукцию вырос в Узбекистане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Граждане Узбекистана несколько часов подряд простаивают на границе с Казахстаном, чтобы приобрести нашу продукцию, сообщает корреспондент «Хабар 24».

Наибольшим спросом пользуются продукты питания, бытовая техника и строительные материалы. По словам узбекских продавцов, их привлекает не только доступная цена, но и хорошее качество казахстанских товаров.

В сутки почти 30 тыс граждан из Узбекистана выезжают из нашей республики, и это только через пограничный пункт «Шелковый путь». Большинство из них провозят с собой продукты и технику, купленные на рынках Казахстана. Импортируют и фрукты. По словам узбекских коммерсантов, спрос на казахстанскую продукцию достаточно высок, так как она отличается хорошим качеством.

«Спрос на продукцию, производимую в Казахстане, на внутреннем рынке Узбекистана неуклонно растет. Это основа политики наших президентов. Узбекский народ хорошо покупает ваши товары», - говорит предприниматель Сурат Абидов.

«Я покупаю казахстанские конфеты. Конечно, цена недорогая. Еще я приобретаю муку, масло и иногда подсолнечное масло. Мне нравится казахстанская продукция», - отмечает жительница города Ташкента Анна Вишняк.

Сумма товаров, перевозимых воздушным сообщением из Казахстана в Узбекистан, не должна превышать 2 тыс долларов. Без учета НДС. Если говорить о железнодорожном транспорте, то здесь лимит установлен в пределах 1 тыс долларов. А те, кто выбрал пеший переход через границу, должны иметь при себе товар на сумму, не превышающую 300 долларов.