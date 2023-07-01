Спрос на доллары и рубли упал в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Среди популярных у казахстанцев валют — долларов США, евро и российских рублей — спрос по сравнению с прошлым годом вырос лишь на евро. Так, объём нетто-продаж евро обменными пунктами за январь–май текущего года составил 113,4 млрд тг, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

В свою очередь нетто-продажи долларов США обменными пунктами уменьшились сразу на треть, до 561,3 млрд тг.

Интерес к российским рублям в Казахстане и вовсе пропал: за январь–май 2023 года их сдали в обменными пункты, больше, чем купили, на 9 млрд тг.

Более половины «чистых» продаж обменными пунктами долларов США пришлись лишь на мегаполисы РК: Алматы (158,4 млрд тг), Шымкент (105,8 млрд тг) и Астану (56,3 млрд тг).

В остальных регионах объём нетто-продаж долларов США за январь–май 2023 года варьируется от 533,7 млн тг (в Жетысуской области) до 43,1 млрд тг (в Мангистауской области).

Также на мегаполисы РК приходится 69,8% от всего объёма нетто-продаж евро. В Алматы показатель составил 41,2 млрд тг, в Шымкенте — 23,5 млрд тг, а в Астане — 14,4 млрд тг.

В остальных регионах РК объём «чистых» продаж евро варьируется от 94 млн тг (в области Улытау) до 4,3 млрд тг (в Кызылординской области).

Отрицательные нетто-продажи российских рублей за январь–май 2023 года зафиксированы в 9 из 20 регионов РК. Самые значительные объёмы пришлись на Алматы и Астану — минус 12,7 млрд и минус 4,9 млрд тг соответственно. В остальных регионах, в которых объём сданных рублей также преобладает над объёмом выкупленных в обменных пунктах, показатель варьируется от минус 98,8 млн тг (в Жамбылской области) до минус 2,5 млрд тг (в Актюбинской области).

При этом в 11 регионах были отмечены положительные нетто-продажи рублей. Самые большие объёмы пришлись на Восточно-Казахстанскую (5,2 млрд тг), Карагандинскую (3 млрд тг) и Акмолинскую (2,7 млрд тг) области.

Стоит отметить, что, по сообщению Национального Банка РК, курс тенге в мае укрепился, на что повлияли преимущественно внутренние факторы — например, конвертация валютной выручки для оплаты квартальных налоговых выплат экспортёрами.

Так, официальный обменный курс 1 доллара США в среднем за май 2023 года составил 446,6 тг, что на 1% ниже по сравнению с апрелем текущего года, хотя по сравнению с маем 2022 года курс вырос на 3,7%. За неполный июнь — с 1 по 27 число — курс доллара США составил в среднем 448,1 тг, а конкретно на 27 июня — 450,1 тг.

Средний курс 1 евро за месяц снизился на 1,9% и составил за май текущего года 485,3 тг. Впрочем, по сравнению с маем прошлого года наблюдается рост на 6,6%. За неполный июнь средний курс евро составил 484,7 тг, а конкретно на 27 июня — 490,3 тг.

Официальный курс рубля, наоборот, за месяц вырос на 1,1% и составил за май 5,64 тг, хотя по сравнению с маем прошлого года он заметно снизился — сразу на 17,3%. За неполный июнь средний курс российского рубля уменьшился ещё сильнее — до 5,42 тг, а конкретно на 27 июня составил 5,32 тг за 1 рубль.