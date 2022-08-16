Спрос на дизельное топливо растет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы растет спрос на дизтопливо. В городском акимате отмечают, что на алматинских АЗС стал чаще заправляться большегрузный транспорт из других регионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Сейчас местные власти совместно с оптовыми поставщиками прорабатывают вопрос обеспечения жителей необходимыми объемами дизельного топлива. Они также ведут постоянный мониторинг запасов на нефтебазах и АЗС, чтобы не допустить ажиотажа.

Во избежание срывов поставок налажена координация с компанией КТЖ. Вопрос обеспечения мегаполиса дизтопливом находится на особом контроле, заверили в городском акимате.

На сегодня в Алматы насчитывается 220 действующих АЗС.



