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Спрос на дизельное топливо растет в Алматы
16 Августа 2022 02:34

Спрос на дизельное топливо растет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы растет спрос на дизтопливо. В городском акимате отмечают, что на алматинских АЗС стал чаще заправляться большегрузный транспорт из других регионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Сейчас местные власти совместно с оптовыми поставщиками прорабатывают вопрос обеспечения жителей необходимыми объемами дизельного топлива. Они также ведут постоянный мониторинг запасов на нефтебазах и АЗС, чтобы не допустить ажиотажа.

Во избежание срывов поставок налажена координация с компанией КТЖ. Вопрос обеспечения мегаполиса дизтопливом находится на особом контроле, заверили в городском акимате.

На сегодня в Алматы насчитывается 220 действующих АЗС.


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