Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Спрос на дезинфицирующие средства стимулировал объем производства химической промышленности  - Мининдустрии

    11 Августа 2021, 12:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В фармацевтической промышленности объем производства вырос на 38,9% за счет повышения спроса у населения на лекарственные средства и медицинские изделия. Об этом рассказал первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В фармацевтической промышленности объем производства вырос на 38,9% за счет повышения спроса у населения на лекарственные средства и медицинские изделия. В легкой промышленности рост составил 5,4% за счет увеличения производства одежды (+18,7%) и кожаной продукции (+7,9%). Повышение спроса на дезинфицирующие средств и минеральные удобрения (бихромата натрия (в 2 раза), окиси хрома пигментной +56%) стимулировал объем производства химической промышленности. Рост составил 1,9%», - отметил министр индустрии.

    По его словам, производство строительных материалов составило 113,2% за счет повышения производства теплоизоляционных материалов (в 1,6 раза), портландцемента (+24,7%), гипса (+43,4%), кирпичей (в 2,3 раза) и строительных растворов (+26,3%).

    А транспортная отрасль поэтапно восстанавливается от последствий пандемии коронавирусной инфекции. За отчетный период ИФО составил 96,9%.

    «Сохраняется положительная динамика в транзитных контейнерных еревозках в объеме 625,6 тысячи ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент), рост составил 37% (июль 2020 года – 455,7 тысячи ДФЭ). Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 2 млрд тонн или 96,8% от аналогичного периода предыдущего года (июль 2020 года – 2,12 млрд тонн)», - добавил Каирбек Ускенбаев .

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Промышленность Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    39 иностранных компаний планирует релоцировать в Казахстан Правительство
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Платежи и налоги на 465 млрд тенге поступили в бюджет по товарам из КНР в 2022 году
    Сколько дней отдохнут казахстанцы в июле
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    5 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу