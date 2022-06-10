Спрос на авиаперелеты вырос среди казахстанцев на 3,4% с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь–апрель 2022 года доходы авиакомпаний достигли 119,6 млрд тенге. Это на 31,5% больше в денежном выражении, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Ranking.kz.

Большая часть доходов традиционно пришлась на пассажироперевозки: 116,9 млрд тенге. Доход от грузоперевозок составил 2,7 млрд тенге, от сдачи в аренду транспортных средств с водителем — 1,4 млрд тенге. В аналогичном периоде прошлого года доходы составляли 91 млрд тенге, плюс 27,6% за год.

За последние несколько лет падение уровня дохода отмечено только в «коронакризисном» 2020 году.

За четыре месяца текущего года авиакомпании страны перевезли 2,6 млн человек — на 3,4% больше, чем годом ранее. Примечательно, что по сравнению с «докоронакризисными» январем–апрелем 2019 года пассажироперевозки текущего года выросли на 20,3% за год.

Лидирует Алматы: 1,8 млн человек, плюс 2% за год. Далее идут Шымкент (634 тыс. человек) и столица (151,4 тыс. человек).

Пассажирооборот за январь–апрель 2022 года составил 4,3 млрд пкм, годовой рост — на 13,2%.

В сфере грузоперевозок воздушным транспортом отмечено снижение показателей. По итогам четырех месяцев текущего года объемы перевозок груза и багажа составили лишь 6,2 тыс. тонн — сразу на 38,7% меньше, чем годом ранее. Грузооборот сократился на 39,3% за год, до 13 млн ткм.