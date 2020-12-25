Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Кызылординская область

    Справочный центр по предстоящим выборам будет работать в новогодние дни в Байконуре

    25 Декабря 2020, 22:38

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - В городе Байконур создано 11 избирательных участков для организации и проведения выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В соответствии с Законом «О выборах в Республике Казахстан», глава администрации города Байконур Константин Бусыгин 18 декабря 2020 года передал участковым избирательным комиссиям списки избирателей - граждан Республики Казахстан, сообщает пресс - служба городской администрации.

    С 26 декабря участковые избирательные комиссии начнут работу по ознакомлению избирателей со списками, уточнению данных. В период новогодних каникул с 3 по 10 января в Байконуре будет работать колл-центр по всем вопросам предстоящих выборов.

    Также для обеспечения участия в голосовании граждан Республики Казахстан с ограниченными возможностями передвижения, состоящих на учете в городском управлении социальной защиты населения, 10 января 2020 года будут предоставлены услуги социального такси для доставки к месту голосования.

    « Каждый гражданин заинтересован, чтобы законы в стране предлагали, рассматривали и принимали компетентные, достойные и честные люди. Проголосуйте за тех, кто, по вашему мнению, будет отстаивать ваши интересы, кто способен защитить и сохранить Казахстан для вас и ваших детей», - обратился с призывом к байконурцам глава администрации города.

    «Каких бы политических позиций вы не придерживались, примите участие в выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан. Убежден, что при новом парламенте дальнейшее сотрудничество и дружба России и Казахстана будет только развиваться и укрепляться», - отметил в своем обращении Константин Бусыгин.

    Как известно, сегодня в Байконуре проживает более 77 тысяч человек, из них 70% составляют казахстанцы.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Кызылординская область Байконур Выборы Политические партии Регионы Казахстана Выборы-2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    Сближение Казахстана с Евросоюзом обсудили в Брюсселе
    Политика США в отношении Центральной Азии
    Крупный лесной пожар, громкие отставки и развитие приграничья – как прошла неделя в РК
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске