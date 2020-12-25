Справочный центр по предстоящим выборам будет работать в новогодние дни в Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - В городе Байконур создано 11 избирательных участков для организации и проведения выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствии с Законом «О выборах в Республике Казахстан», глава администрации города Байконур Константин Бусыгин 18 декабря 2020 года передал участковым избирательным комиссиям списки избирателей - граждан Республики Казахстан, сообщает пресс - служба городской администрации.

С 26 декабря участковые избирательные комиссии начнут работу по ознакомлению избирателей со списками, уточнению данных. В период новогодних каникул с 3 по 10 января в Байконуре будет работать колл-центр по всем вопросам предстоящих выборов.

Также для обеспечения участия в голосовании граждан Республики Казахстан с ограниченными возможностями передвижения, состоящих на учете в городском управлении социальной защиты населения, 10 января 2020 года будут предоставлены услуги социального такси для доставки к месту голосования.

« Каждый гражданин заинтересован, чтобы законы в стране предлагали, рассматривали и принимали компетентные, достойные и честные люди. Проголосуйте за тех, кто, по вашему мнению, будет отстаивать ваши интересы, кто способен защитить и сохранить Казахстан для вас и ваших детей», - обратился с призывом к байконурцам глава администрации города.

«Каких бы политических позиций вы не придерживались, примите участие в выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан. Убежден, что при новом парламенте дальнейшее сотрудничество и дружба России и Казахстана будет только развиваться и укрепляться», - отметил в своем обращении Константин Бусыгин.

Как известно, сегодня в Байконуре проживает более 77 тысяч человек, из них 70% составляют казахстанцы.