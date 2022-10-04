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    Справку об отсутствии коррупционного преступления будут требовать в организациях при трудоустройстве

    4 Октября 2022, 14:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О новшествах в сфере оказания госуслуг сообщил начальник управления формирования правовой информации в уголовной сфере Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Жансерик Бейсенов, передает МИА «Казинформ».

    Действующее трудовое законодательство предусматривает определенные ограничения для лиц, совершивших коррупционные преступления.

    Соискатели при оформлении на работу в организации квазигосударственного сектора обязаны представлять справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления. Если ранее не допускалось трудоустройство лиц, на должность, связанную с исполнением управленческих функций, то сейчас ограничение в трудоустройстве в квазигосударственные организации распространяется на все должности.

    Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры выдача сведений о совершении лицом коррупционного преступления переведена в сферу оказания государственных услуг. Прием и выдача документов для оказания государственной услуги осуществляется через: веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz .

    Срок исполнения услуги - 10 минут, в случаях дополнительной установочной проверки – 5 рабочих дней.

    Услуга будет также доступна работодателям для получения сведений в отношении сотрудников, при условии их согласия посредством «личного кабинета» и (или) sms-подтверждения. Получить такую услугу можно лишь при регистрации в базе мобильных граждан.

    Для регистрации в базе мобильных граждан услугополучателю необходимо в «Личном кабинете» на веб-портале «электронного правительства» в графе «телефон» указать номер телефона или привязать его к индивидуальному идентификационному номеру (ИИН) обратившись в любой фронт-офис Госкорпорации.

    Фото: goadsby.com

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Коррупция Генпрокуратура
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