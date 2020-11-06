Способный находить людей в шахтах с помощью искусственного интеллекта проект разрабатывают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Находить людей в шахтах и обеспечить безопасную рабочую среду горнякам позволит проект Института умных систем и искусственного интеллекта (ISSAI) Назарбаев Университета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу университета.

Фокус разработки, над которой ученые университета работают совместно со специалистами крупной казахстанской горно-металлургической компании, - локализация и навигация горняков на основе сигналов Wi-Fi для подземных горных работ.

На сегодняшний день ученые собирают аннотированные данные для обучения нейронных сетей. Для этого команда ISSAI посетила шахту «Донской» в Хромтау и Актюбинский завод ферросплавов для оценки площадки. Данные приходят в виде силы принятого сигнала от доступных Wi-Fi точек, а также в виде IMU-сенсоров. Примерами IMU-сенсоров являются встроенные шагомеры в смартфонах, которые определяют количество пройденных шагов.

«К примеру, если мы учим нейросеть различать, кошка на фото или собака, то мы показываем много разных снимков и учим, где на них собака, а где кошка. Так учится нейросеть. Тут такая же работа, но когда мы делаем локализацию и навигацию на основе сигналов Wi-Fi для подземных горных работ, под аннотированными данными подразумевается местоположение по координатам X-Y-Z. Мы делаем так, чтобы программа различала людей по трехмерным координатам», - объяснил аналитик данных ISSAI Мухамет Нурпейисов.

Это позволит в будущем определять местонахождение шахтеров под землей и поможет создать более безопасную рабочую среду. Таким образом, горнякам, чтобы быть обнаруженными, нужно будет иметь при себе смартфон со специальной разрабатываемой программой, и запустить ее перед спуском в шахту.

«Скажем, в какой-то местности ловят Wi-Fi-сигналы. Мы с их помощью может определить, в каком месте находится нужный человек. Но затем он переходит в другую местность, где сигнала нет. С помощью IMU-сенсоров можно определить, сколько человек прошел от места, где ловил сигнал, и в какую сторону», - пояснил аналитик.

Исследователи ISSAI используют модели технологии глубокого обучения нейронных сетей для создания этой разработки. По завершении сбора данных, ученые начнут «тренировать» нейронные модели. Для этой цели будет использован вычислительный центр, установленный в НУ, Nvidia DGX-2. Он состоит из множества графических процессоров (GPU) и создан специально для обучения глубоких нейронных сетей.

Нейронные сети представляют собой математические модели, работающие по принципу сетей нервных клеток человека, и имитирующие человеческий мозг. Тем самым ученые будут тренировать модель определять местонахождение человека. Нейронные сети будут получать сигналы, и определять локацию горняков.



