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    Способные отличить COVID-19 от гриппа тесты начали использовать в Испании

    22 Октября 2022, 22:51

    МАДРИД. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Тесты на коронавирус, способные отличить ковид от гриппа, впервые поступили в испанские аптеки. Об этом в четверг сообщила газета El País, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    Прежде при подозрении на грипп либо коронавирус правильно поставить диагноз было трудно из-за практически одинаковых симптомов, поясняет газета. Медицинские наборы представлены в двух вариантах: требующие взятия одного или двух образцов биоматериала. Принцип работы не изменился - необходимо сделать мазок со слизистой, смешать его с реагентом и закапать полученную жидкость в специальное окошко. Результат появляется на дисплее прибора.

    Медицинские эксперты предупреждают, что отрицательное значение необязательно означает отсутствие вируса в организме. Тест может показать ошибочный результат, если на момент взятия пробы инкубационный период заболевания еще не истек, либо концентрация вируса в организме небольшая, приводит издание слова представителя Испанского общества инфекционных заболеваний и клинической микробиологии.

    Фото: gq.ru

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Испания Коронавирус в мире Мировые новости
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