Способности адайских лошадей оценят на международном марафоне

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Международный конный марафон для демонстрации адайских лошадей состоится в Мангистау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В Актау прошла встреча, на которой обсуждались вопросы, связанные с апробацией адайской породы лошадей в качестве племенного животного. Один из важных результатов встречи – обсуждение деталей проведения международного конного марафона для демонстрации выносливости и скорости адайских лошадей, который запланирован на октябрь 2023 года, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

В мероприятии участвовали представители разных организаций, включая председателя правления ТОО «Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства», доктора сельскохозяйственных наук Айбын Тореханова, директора Всероссийского научно-исследовательского института коневодства Александра Зайцева, заведующего отделом коневодства ТОО КазНИИЖиК Даурена Сыдыкова, а также заместителей главы региона, руководителей сельского хозяйства и Управления спорта Мангистауской области Казбека Ташимова и Каната Жумабаева.

Они рассказали о проделанной работе по подготовке апробации адайской породы лошадей, комиссия одобрила проект «Определение генетической структуры популяции адайских лошадей с использованием современных технологий генотипирования, формирование и апробация новых линий, типов и породы». Также был заключен договор с Всероссийским научно-исследовательским институтом коневодства на проведение молекулярно-генетического анализа адайских лошадей методом STR.

На встрече обсуждались детали проведения конного марафона на 100 километров в Мангистау с целью демонстрации выносливости и скорости адайских лошадей. Планируется, что международное соревнование состоится в октябре текущего года, и в нем примут участие судьи из Международной федерации конного спорта (International Federation for Equestrian Sports) для оценки способностей лошадей данной породы.

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев отметил, что местные исполнительные органы прилагают максимум усилий для продвижения адайской породы лошадей как уникального достояния региона, подчеркнув, что это важный шаг для сохранения и продвижения этого уникального достояния казахской культуры.

«Лошади всегда играли важную роль в культуре нашего народа. Адайские аргамаки — это уникальные создания, способные справляться с тяжелыми условиями пустыни и долгими походами. Они не только участвуют в международных марафонах на длинные дистанции, но и демонстрируют выдающиеся результаты. В прошлом году наши всадники на адайских лошадях заняли первое место на республиканском марафоне «Ұлы Дала Жорығы». Президент Касым-Жомарт Токаев признал адайскую породу лошадей уникальным достоянием Мангистау и подчеркнул, что демонстрация этой породы миру станет еще одним выдающимся достижением. Мы поддерживаем и активно участвуем в работе по апробации адайской породы лошадей в качестве племенного животного», - отметил Нурлан Ногаев.