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    Способность шашбау предотвращать искривление позвоночника доказала казахстанская школьница

    22 Октября 2020, 02:45

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Ученица 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления города Шымкента Асель Мусаева изучила механизм использования шашбау в профилактике искривления позвоночника и получила авторское право за успешную работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram НИШ.

    В основу проекта Асель Мусаева взяла казахские национальные украшения шашбау и шолпы, которые способствовали красивой осанке юных степных красавиц, препятствовали появлению преждевременных морщин и улучшали кровообращение.

    Для обеспечения безопасности, доступности и комфорта при использовании в XXI веке автор модернизировала изделие, убрав некоторые части, в то же время применив широкий спектр материалов. В итоге модернизированное украшение поможет предотвратить нарушения в шейно-воротниковой зоне позвоночника, кроме того, будет способствовать снижению количества вегето-сосудистых заболеваний, отметили в школе.

    Руководитель научного проекта - Жанна Дуйсенбиева.

    Автор:

    Багдат Хасенова

    Наука Культура Шымкент
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