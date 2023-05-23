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    Способ получить электроэнергию из растений нашли ученые Шымкента

    23 Мая 2023, 00:20

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Доктора наук создали технологию, которая позволяет собирать электричество во время фотосинтеза. Мощности хватает, чтобы, например, зарядить мобильный телефон или планшет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Новинку уже активно протестировали студенты. Разработчики говорят, что такой источник энергии не вредит ни растению, ни окружающей среде. Проект уже признан лучшим в стартап конкурсе. Ученые получили грант на дальнейшее развитие и это не единственный «зеленый» проект, который получил высокую оценку.

    Шымкентские ученые также научились перерабатывать старые зарядные батарейки в удобрения. Затем их используют в орошении древесных насаждений, а еще они собрали эко-беседку, которая также вырабатывает электричество, но уже с помощью солнечных лучей.

    «Почва в этом контейнере разделена на 2 части с помощью мембранной пленки, которая занимает четверть излишнего кислорода, помогает получению энергии в почве. Здесь используются растения местного сырья, которые приспособлены к природно-климатическим условиям нашего региона и, конечно, микроклимат в помещении, кабинетах тоже имеет значения», - рассказала заведующая кафедрой экологии университета Айсулу Абдуова.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Энергетика Наука Энергия будущего
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