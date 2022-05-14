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      Образование

    Способ борьбы с трехсменным обучением нашли в Актюбинской области

    14 Мая 2022, 14:14

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области за счет строительства новых школ решается вопрос с трехсменным обучением детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления образования, в прошлом году в регионе насчитывалось девять трехсменных школ, в этом году их число снизилось до пяти.

    «За счет ввода новых школ на сегодня число трехсменных школ составило пять. В Актобе это школы №60 и 64, в селе Кызылжар – школа №78, а также по одной школе в Шалкарском и Мугалжарском районах», – сообщил руководитель управления образования области Жолдас Батырхан.

    По его словам, в Шалкарском районе строится школа на 320 мест, в Кызылжаре – на 1 200 мест. В Мугалжарском районе также откроется новая школа, у школы №60 появится пристройка на 600 мест.

    Кроме того, частную школу с количеством посещений в 2,5 тыс. человек в смену построят в микрорайоне Батыс-2 в Актобе. Объект введут в строй в сентябре следующего года. В Батыс-3 также начато строительство новой школы на 1 000 мест.

    Всего в 2022 году в регионе введут в строй 11 новых школ. До 2025 года планируется построить 54 школы на 30 тыс. мест.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Образование Регионы
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