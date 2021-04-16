Спортсмены Туркестанской области готовятся к Олимпиаде в Токио

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - ХХХІІ летние Олимпийские игры в столице Японии - Токио - пройдут в этом году с 23 июля по 8 августа. В Туркестанской области пока 1 путевка у члена национальной сборной команды РК по боксу в весовой категории 52 кг, мастера спорта международного класса РК, бронзового призера чемпионата мира Сакена Бибосынова. Также на летние Олимпийские игры претендуют 5 спортсменов области по 4 видам спорта. Об этом на брифинге сообщил руководитель областного управления физической культуры и спорта Канат Жолдыкараев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Среди претендентов на ХХХІІ летние Олимпийские игры от Туркестанской области Дидар Хамза по дзюдо, Нурлан Мырзабаев по таэквондо, Инна Клинова и Наталья Сергеева по гребле на байдарках и каноэ, а Владислав Яковлев по академической гребле.

Стоит отметить, что в Туркестанской области на высоком уровне отмечается 150-летие Кажымукана Мунайтпасулы.

«В рамках празднования 150-летия Кажымукана 6-7 апреля в Отырарском районе прошел открытый областной турнир по казахской борьбе среди юношей. Также с 7 апреля по 7 мая текущего года совместно с областным музеем спорта имени Кажымукана на стадионе «Туркестан-Арена» организована выставка. В конце года планируется завершить строительство мемориального комплекса имени Кажымукана в Ордабасинском районе. В соответствии с планом, утвержденным министром культуры и спорта РК, в ноябре в городе Туркестане состоится международный турнир по казахской борьбе», - сказал Канат Жарылкапулы.

На сегодняшний день в Туркестане построены и введены в эксплуатацию спортивные объекты, позволяющие на высоком уровне проводить республиканские и международные соревнования по различным видам спорта и массовые спортивные мероприятия. Это спортивный комплекс Центра подготовки олимпийского резерва, стадион «Туркестан-Арена» и дворец бассейнового спорта.