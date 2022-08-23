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    Спортсмены из ВКО в составе сборной стали призерами в ЧМ по пожарно-спасательному спорту

    23 Августа 2022, 21:25

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В городе Брест, Республика Беларусь прошел чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди юниоров и юниорок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

    Соревнования прошли в год 85-летия пожарно-спасательного спорта. В чемпионате боролись за победу сборные России, Казахстана, Индии, Словакии и Беларусь. В Бресте сборную из Казахстана представляли и юные спортсмены из Восточного Казахстана. Этапы соревнований были следующими - преодоление стометровой полосы препятствий, эстафета (400 м) и боевое развертывание, подъем по штурмовой лестнице.

    По результатам не простой и упорной борьбы Виктор Коршак, Эльдар Авилов и Дмитрий Красовский из ВКО в пожарной эстафете на 100 м и в боевом развертывании стали серебряными призерами. А также бронзовыми призерами в общекомандном зачете.

    Валерия Поволодская показала отличные результаты, заняв 3 место в пожарной эстафете и завоевав бронзу в боевом развертывании.

    Главный итог для сборных юношей и юниорок из Казахстана - бронзовые призеры Чемпионата Мира.

    Как отметили организаторы, большинство спортсменов, в дальнейшем связывают свою жизнь с экстренными службами.


    Фото : gov.kz





    Автор:

    Алла Серикбаева

    Восточно-Казахстанская область Спорт Общество ДЧС
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