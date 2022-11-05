Спортсмены 4 стран принимают участие в турнире по тхэквондо в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Международный турнир по тхэквондо проходит в Семее. На татами выступают спортсмены из Казахстана, России, Кыргызстана и Монголии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

Кроме того, в Абайской области проходит чемпионат Республики Казахстан по таэквондо I.T.F. В торжественном открытии принял участие первый заместитель акима области Айдын Каримов. В спортивном мероприятии принимают участие около 700 спортсменов из разных регионов страны.

В первый день спортсмены Абайской области завоевали 5 золотых медалей среди взрослых и 6 золотых медалей среди юниоров и девушек.



