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Спортсмен ЦСКА завоевал золотую медаль по легкой атлетике

30 Декабря 2018 04:13 101
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Спортсмен ЦСКА завоевал золотую медаль по легкой атлетике

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде завершился турнир по легкой атлетике посвященный памяти заслуженных тренеров Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МО РК.            

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В турнире приняли участие более ста спортсменов области. По итогам соревнований в беге на 3000 м первое место занял спортсмен Центрального спортивного клуба армии рядовой Агыбай Ныгыметов.

«Армеец показал хороший результат. Хочу отметить, что участие в смежных видах спорта является неотъемлемой частью подготовки к основным соревнованиям по многоборью», - рассказал начальник команды ЦСКА по военному многоборью старший лейтенант Максим Губарев.

 


Спортсмен ЦСКА завоевал золотую медаль по легкой атлетике 

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Ключевые слова: Карагандинская область, Спорт, Армия,
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